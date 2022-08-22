Galatasaray'ın geçen sezon transfer ettiği ancak özellikle sezonun ikinci yarısında beklediği performansı alamadığı Alexandru Cicaldau'ya İtalya'dan talip var!

İtalyan basınındaki haberlere göre Sampdoria kulübü Galatasaray'a Cicaldau için 5 milyon euro teklif etti.

Galatasaray ise 5 milyon euro değerindeki teklifi yetersiz bulup 7.5 milyon euro talep etti. Sampdoria kulübü bunun üzerine düşünmek için Galatasaray'dan süre istedi.