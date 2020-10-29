Samiri Yahudi Hahamı: “İslam peygamberine hakaret eden herkes Allah’ın gazabına duçar olur”

Haham Samiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam'a ve Hazreti Muhammed'e yönelik yapılan hakaretleri kınayarak, “Peygamber Muhammed de İsa ve Musa gibi Tevhid diniyle gönderilmiştir. Ona hakaret eden herkes Allah’ın gazabına duçar olur.” dedi.
Hazreti Muhammed’e övgülerde bulunan, onun ihsan ve kerem sahibi olduğunu belirten Samiri, “İslam Peygamberi, bizim de bugün varlığımızı sürdürmemizde etkisi olan dinlere amanname vermiştir.” ifadelerini kullandı.
Samiri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki göstererek, Hazreti Muhammed'e yapılan hakaretlere son vermeleri çağrısında bulundu.
- Samiriler
Sayıları yaklaşık 800'ü bulan ve dünyanın en küçük dini cemaati sayılan Samiriler, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde bulunan Gerizim Dağı'nın eteklerinde ve İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Holon bölgesinde yaşıyor.
Filistin Yahudileri olarak da bilinen Samiriler, Hazreti Musa’nın vefatından sonra Hazreti Yuşa bin Nun’un komutasındaki İsrailoğulları’nın 3 bin yıl önce Filistin topraklarını fethettiğinden bu yana Nablus’ta yaşıyor ve Beyt’ul Makdis’in Kudüs’te değil, Gerizim Dağı’nın üstünde olduğuna inanıyor.
Samiriler, İsrailoğulları sülalesinin gerçek uzantılarının kendileri olduğunu dile getiriyor. Samiriler, Yahudiliğe benzer bir dine inanmakla birlikte Yahudiler tarafından Yahudi kabul edilmeyen bir topluluk olarak tanınıyor.
Samiriler ile Yahudiler arasında birçok fark bulunuyor. Yahudilerin Tevrat'ı tahrif ettiğine inanan Samiriler, kendilerinin Hazreti Yakub'un 12 oğlundan Hazreti Yusuf'un torunları olduklarını kabul ediyor. Samirilerin Tevratı ile Yahudilerinki arasında altı bine yakın fark olduğu ifade ediliyor.
Müslümanlar gibi abdest alıp, Aramice diliyle ibadet eden Samiriler’e ait ibadet yerleri de Müslümanların mescidine benzerlik gösterirken, Yahudilerin Sinagogları gibi içeride masa veya sıra bulunmuyor.
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