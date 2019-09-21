Samipaşazade Sezai'nin Sergüzeşt'i raflarda

Samipaşazade Sezai'nin Sergüzeşt’i açıklamalı notlar, resimler ve haritalarla zenginleştirilerek günümüz Türkçesine uyarlandı.

Samipaşazade Sezai'nin, Osmanlı'da kölelik sistemine eleştiri getirdiği romanı Sergüzeşt, baskıcı yönetimin idaresi altında ezilen bir toplumun zincirlerini kırma mücadelesinin hikâyesini ele alıyor.

Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamid Tarhan’la birlikte döneminin en önemli edebiyatçılarından biri olan Samipaşazade Sezai, Sergüzeşt’te Kafkasya’dan kaçırılarak İstanbul’da zengin konaklarına satılan Dilber’in acı macerasını anlatıyor.

Hüzünlü aşk hikâyeleriyle de zenginleşen romanda yazar, toplumumuzda yakın bir zamana kadar sürmüş olan esirlik gerçeğiyle yüzleşmemizi sağlıyor.

1936 yılında aramızdan ayrılan Samipaşazade Sezai, “O devirde bir fikir ve kalp coşkusu, bireylerden topluma, toplumdan memleketlere, memleketlerden bütün vatana sirayet ederek düşüncelerin, suskun ve durgun cereyanların kaynaklarını ihlal ediyordu. Edebiyatla baş başa kalmak için bütün vatanda huzurlu bir köşe yoktu. Bu hallerin karşısında, ortamın etkisiyle geçirdiğim şiddetli, yakıcı, yıkıcı bir asabi hayat içinde yazı masamın önünde şiir ilhamının fikri ödüllendirip şereflendirmesini beklerken kapımda hafiyelerin ayak seslerini, penceremden beni gözetleyen kaplan bakışlı gözlerini görürdüm. Çünkü Sergüzeşt’e esaret aleyhinde başlamış ve ‘hürriyetine’ diyerek son vermiştim” sözleriyle kitabını anlatıyor. Ünlü yazarın Sergüzeşt adlı romanı Can Yayınları etiketiyle raflarda.