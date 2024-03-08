Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Samim Kocagöz: Mecburi İstikamet' belgeseli Anadolu’da

        'Samim Kocagöz: Mecburi İstikamet' belgeseli Anadolu’da

        1940'lı yılların toplumcu gerçekçi edebiyat kuşağının en önemli yazarlarından Samim Kocagöz'ün hayatını anlatan "Samim Kocagöz: Mecburi İstikamet" adlı belgesel Anadolu gösterimleri kapsamında 10 Mart saat 16.00'da Aydın Söke'deki Efes Kültür Merkezi'nde 11 Mart saat 20.00'de İzmir Sanat KültürPark'ta izleyiciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 18:10 Güncelleme: 08.03.2024 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Mecburi İstikamet' belgeseli Anadolu'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Toplumcu gerçekçi edebiyatın önemli isimlerinden biri olan Samim Kocagöz'ün hayatı "Samim Kocagöz: Mecburi İstikamet" adlı belgeselle beyazperdeye aktarıldı. Ödüllü yönetmen Mesut Gengeç'in yönetmenliğini üstlendiği belgesel, Kocagöz'ün 1916'da İzmir'de doğup 1993'te İstanbul'da vefat ettiği 77 yıllık hayatını konu alıyor.

        Belgeselde Kocagöz'ün aile yaşamı, yazarlık serüveni, eserleri ve edebiyat dünyasına katkıları ele alınıyor. Türk edebiyatının önemli yazar-larından Doğan Hızlan, Feridun Andaç, oyuncu Tamer Levent, eski Dışişleri Bakanı yeğeni Şükrü Sina Gürel, oğlu Şükrü Kocagöz ve kendisini tanıyan İzmirli edebiyat çevrelerinin yorumlarına yer verilen belgeselde Kocagöz'ün eserlerinden alıntılar da okunuyor.

        Arşiv Niteliği Taşıyan Belgesel

        Edebiyat dünyasına kaynak oluşturacak arşiv niteliği taşıyan belgeselin seslendirmesini Türk Tiyatrosu'nun en önemli isimlerinden oyuncu Tamer Levent gerçekleştirdi. Belgeselin müziklerini de birçok önemli dizi, film ve belgesel projesinde imzası bulunan Yıldıray Gürgen yaptı.

        Belgeselde Samim Kocagöz'ün hayatı ve önemli dönemleri drama canlandırmalarla izleyiciye aktarıldı. Bu sayede Kocagöz'ün eserlerinde yer alan karakterler ve hikayeler canlanarak belgesele derinlik katıldı. Belgeselin yönetmenliğini birçok başarılı belgeselde imzası bulunan ödüllü yönetmen Mesut Gengeç üstlendi. Belgesel projesinin genel koordinatörlüğünü Bülent Günal, proje kurgu sorumluluğunu Yılmaz Aydın yaparken senaryosunu Cansu Yücelen yazdı.

        “Samim Kocagöz’ün Hayatını Daha Geniş Kitlelere Ulaştırmaya Hedefliyoruz”

        Arşiv niteliği olacak bir çalışmaya imza attıklarını belirten yönetmen Mesut Gengeç, “Samim Kocagöz'ün Aydın Söke'de başlayan ve 77 yıllık yaşamına sığdırdığı tüm önemli dönemleri anlatan belgeselin her yönüyle çok değerli bir yazar öyküsünü barındırdığını belirtip şöyle devam ediyor:

        "Büyük bir titizlikle hazırladığımız bu belgeselde, yazarın yaşamına dair tüm tanıklıkları, hatıraları ve eserlerini aktarmaya çalıştık. 1 yıl süren çekimler boyunca özel belgeleri inceledik ve yazarın yakın çevresiyle de görüşmeler gerçekleştirdik. Bu çalışma, aynı zamanda edebiyat dünyamıza da ışık tutuyor. 1940'lar aydın kuşağının yaşadığı ağır dönemin tüm zorluklarını yaşamış bir isim olan Samim Kocagöz, edebiyat yazarı olarak çalışkanlığı, yardımseverliği ve insani yönüyle birçok kişiye örnek olacak bir isim. Belgeselinde, Samim Kocagöz'ün hayatını derinlemesine ele alarak bu değerli edebiyat insanını tüm yönleriyle izleyiciye tanıtmayı amaçladık. Hedefimiz, belgeselimizi ülkemizin her bölgesine ulaştırarak Samim Kocagöz'ün eserlerini ve yaşam öyküsünü daha geniş kitlelerle buluşturmak. Anadolu'daki izleyicilerimizle buluşmak ve Samim Kocagöz'ün eserleri hakkında sohbet etmek için sabırsızlanıyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mecburi İstikamet
        #Samim Kocagöz
        #belgesel
        #Mesut Gengeç
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'daki kazada kayıp telefon ortaya çıktı!
        İstanbul'daki kazada kayıp telefon ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        Altında art arda rekor
        Altında art arda rekor
        Gazze'de yardım kutularının paraşütü açılmadı
        Gazze'de yardım kutularının paraşütü açılmadı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        Habertürk Anasayfa