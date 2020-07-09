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Şamil Oymak kimdir, kaç yaşında ve nereli? "Şam" lakaplı rapçinin hayatı

Şam lakaplı rapçi Şamil Oymak, çıkardığı diss parçası "Şık em up" ile gündem konusu oldu. 10 yaşındayken rap ile tanışan Şamil Oymak'ın hayatını sizler için hazırladık. Peki Şamil Oymak kimdir? İşte Şamil Oymak'ın hayatı...

09.07.2020 - 14:33 | Güncelleme: ABONE OL
Şamil Oymak

Şamil Oymak kimdir? sorusu magazinseverler tarafından araştırılıyor. Rap dünyasında Şam olarak tanınan Şamil Oymak İstanbul Trip ve Kadıköy Acil platformlarıyla adını duyurdu.

ŞAMİL OYMAK KİMDİR?

1997 İstanbul doğumlu olan Şamil Oymak baba tarafından aslen Kars’lıdır. Rap dünyasında Şam lakabı ile tanınan Şamil Oymak, henüz 10 yaşında iken rap ile tanıştı. Çok genç yaşına rağmen yıllardır rap dünyasında yer alan Şamil Oymak, İstanbul Trip ve Kadıköy Acil isimleri ile tanındı.

Şamil Oymak, 2014 yılında Delusion/ Sanrı isimli kısa filmin müziklerini hazırladı. Üniversite 1. sınıfta okuldan ayrılan Şamil Oymak, Ali Oymak’ın oğludur.

Şamil Oymak tarafından seslendirilen parçalar; Kader ve Oyunlar, Çok Derin, Şüpheli Şahıs, Karanlık Zaman, Paranoya, Efsane, Koma – Gene Ailem İçin, Kararır Akşamlar, Bir Sigara Yak, Sorunlara İnat, Ritmi Yakalayın, Bir Bakirenin Son Gecesi, Acımasız, Saklambaç, Bu Gece Bitmez, Yolunu Seç, Bu Gece Benimsin.

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