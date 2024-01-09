Sami Uğurlu: Basit goller yedik

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Trendyol Süper Lig’in 16. hafta erteleme müsabakasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Başakşehir’e 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, “Zor maç olacağını biliyorduk. Karşımızda iyi oyunculardan oluşan iyi bir takım var. Geniş bir kadroya sahip oldukları için rotasyon yapabilen bir takım Başakşehir. Bu maçta zorlanacağımızı biliyorduk. İlk yarıda 9 numara baskısı ile rakibimizin pas geçişlerini sınırlamaya çalıştık. İlk yarı sonucunda içeriye berabere girme şansımız vardı. Fakat yenik olarak devreyi tamamlayınca ikinci yarı daha çok risk almamızı gerektirdi. Geride bire bir yakalandığımız pozisyonlarda rakibimiz farkı açtı. Arka arkaya oynadığımız maç yoğunluğu, bu maçta kadro yetersizliğimizi ön plana çıkardı. Almak zorunda kaldığımız risklere karşılık olarak basit goller de yiyince karşılık veremedik. Başakşehir takımını ve Çağdaş Hocayı (Atan) tebrik ediyorum” diye konuştu.