Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Yukatel Kayserispor Samet Koç: "Tahta illetinden kurtulmak için aylardır süren çalışmalarda büyük bir mesafe kat edilmiştir" - Yukatel Kayserispor Haberleri

        Samet Koç: "Tahta illetinden kurtulmak için aylardır süren çalışmalarda büyük bir mesafe kat edilmiştir"

        Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, transfer tahtası ile ilgili olarak, "Tahta illetinden kurtulmak için aylardır süren çalışmalarda büyük bir mesafe kat edilmiştir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor'dan transfer açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, transfer tahtasının açılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Koç, "Büyük Kayserispor Taraftarı, 570 gün önce kulübümüze peydah olmuş tahta illetinden kurtulmak için aylardır süren çalışmalarda büyük bir mesafe kat edilmiştir. Bazı sorunlu dosyalar dışında transfere engel olan birçok dosya engel olmaktan çıkmıştır. Sorunlu dosyalar ile yarın yeni bir aşamaya geçilerek sağlanan ek kaynak sayesinde kısa süre içerisinde mutabakatların sağlanacağının müjdesini vermek isteriz. Bu yaşanılan sıkıntıların bizi daha fazla kenetlediğini, yeni sezona daha hırslı ve istekli hazırlandığımızı belirtmek isterim. Kulübümüzün bir daha böylesine sorumsuzca borçlanmaması için, bizden sonraki yönetimlere daha büyük borçlar bırakmamak adına yerinde ve dozunda transfer yapacağımızı da bilmenizi isterim. Siz değerli taraftarlarımızın bize verdiği destek ve göstermiş olduğu anlayış için tekrar teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Sektörden BDDK tepkisi
        Sektörden BDDK tepkisi
        Beşiktaş'tan Pepe bombası!
        Beşiktaş'tan Pepe bombası!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Habertürk Anasayfa