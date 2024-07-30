Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Samet Gümüş'ten Paris 2024'e erken veda - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Samet Gümüş'ten Paris 2024'e erken veda

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Samet Gümüş, son 16 turunda Kazak Saken Bibossinov'a 5-0 yenilerek, organizasyondan elendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Samet'i teselli etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 21:25 Güncelleme: 30.07.2024 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samet Gümüş'ten erken veda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Samet Gümüş, son 16 turunda Kazak Saken Bibossinov'a 5-0 yenilerek, organizasyondan elendi.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan erkekler 51 kilo son 16 tur maçında milli boksör Samet Gümüş, Bibossinov ile mücadele etti.

        Rakibine 5-0 yenilen Samet Gümüş, organizasyona veda etti.

        Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Samet'i teselli etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe, Kadıköy'de turladı!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de turladı!
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Lille için fazlası lazım
        Lille için fazlası lazım
        Yangınlarda son durum!
        Yangınlarda son durum!
        Beyrut'ta patlama sesi
        Beyrut'ta patlama sesi
        Lille için flaş açıklama!
        Lille için flaş açıklama!
        Hindistan'da toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Freni patladı yayalara çarptı
        Freni patladı yayalara çarptı
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        Habertürk Anasayfa