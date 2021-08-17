Yeni kurulmuş, lige yeni gelmiş bir takım olduklarını, günden güne takımın performansı arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Samet Aybaba, "Takımdaşlık duygusunu geliştirmek için çabalıyoruz. Bu konuda fazlasıyla yol kat ettik. Bu Fenerbahçe maçında da sahaya net olarak yansıdı" diye konuştu.
"KAYBEDERKEN BİR SÜRÜ ŞEY KAZANDIK"
Fenerbahçe karşısında coşkulu ve her an maçı kazanabilecekmiş gibi oynadıklarını ancak sonuca ulaşamadıklarını belirten Aybaba, "Basit bir golle maçı kaybettik. Kaybederken bir sürü şey kazandık. Oyuncularımızın kendilerine olan inançları arttı. Birlikteliklerinde gelişme oldu. Aralarında 'nasıl daha iyi oluruz' diye konuşuyorlar. Önümüzde ciddi maçlarımız var. Kayserispor için hazırlanıyoruz. Eğer bu coşkuyu, istekli, tempolu oyunu devam ettirirsek ligin iyi takımlarından olmaya adayız" diye konuştu.
"NET PENALTI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Fenerbahçe maçında Lucas Castro'nun pozisyonu için hatalı karar verildiğini, pozisyonun net penaltı olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Baştan beri adalet istiyoruz. Niye VAR sistemini destekliyoruz ? Çünkü adalet için kurulan bir sistem. Futbolun ekonomisini ve itibarını böyle küçük şeylerle düşürmemek lazım. Ama bir bakıyorsunuz hiç alakasız penaltı veriliyor, bir bakıyorsunuz VAR kullanılıyor. Bazen kullanılmıyor. Standart olsa herkes mutlu olacak" şeklinde konuştu.
BALOTELLİ'NİN OYUNDAN ALINMA KARARIYLA İLGİLİ
Fenerbahçe maçında ikinci yarıda Balotelli'nin oyundan alınmasına dair soruyu yanıtlayan Aybaba, yaptığı değişiklikler sonrası rakip üzerindeki baskıyı arttırdıklarını söyledi. Oyuncularını kazanmaya yönelik çalıştıklarını ifade eden Aybaba, "Balotelli bizim oyuncumuz. Yüksek maliyetli bir oyuncumuz. Bundan önce nasıl bir oyuncu olduğu da sorunları da iyi yaptığı şeyler de biliniyordu. Biz tüm oyuncularımızı kazanmak istiyoruz. Onun sorunlarını azaltıp, iyi yaptığı şeyleri yükselterek takıma faydalı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"PA DİBBA AYRILMAK İSTİYOR"
Samet Aybaba, Pa Dibba'nın ayrılmak istediğini kendilerine ve yönetime bildirdiğini söyledi.
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