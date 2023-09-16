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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Samet Aybaba: Arazi için bana teşekkür eden olmadı - Beşiktaş Haberleri

        Samet Aybaba: Kulüp olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız

        Beşiktaş'ın eski kaptanlarından Samet Aybaba, Beykoz'da yapılması planlanan yeni altyapı tesisleri için sarf ettiği çabaya karşılık, kulüpten hiç kimse tarafından aranmadığını dile getirerek, "Kulüp olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 16:14 Güncelleme: 16.09.2023 - 16:14
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        "Arazi için bana teşekkür eden olmadı"
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        Beşiktaş’ın 2023 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılıyor. Toplantıda konuşan Beşiktaş’ın eski oyuncularında Samet Aybaba, kulüp içerisinde birlik ve beraberliğin olması gerektiğini vurguladı.

        Divan kurulunda bulunmanın keyif verici olduğunu söyleyerek, “İnsan uzun zamandır görmediği arkadaşlarını, dostlarını gördüğü zaman keyifleniyor. Altyapı ile ilgili bir konuya değinmek için söz aldım. Kulübün Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi ile bir görüşmem oldu. Alt yapı oyuncularının şu anki tesislerde tam olarak yeterli desteği alamadığını gözlemledim. Altyapıya bu denli önem veren bir kulübün alt yaş oyuncularına daha iyi şartlar sunması gerektiği kanısında birleştik. Beykoz’da bulunan 21 dönümlük bir alanı gezdik. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile bu alan ile ilgili bir görüşmemiz oldu. Bu arazinin kendisi tarafından tahsis edilmesi sonrası ilerleyen süreçte sorun yaşanabileceğini söyledi. Devlet yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler sonrası olumlu yanıt alındı. Ben sonuç olarak bu aşamalara şahitlik ettim ve imza süreçlerinde zamanımın büyük bölümünü ayırarak elimden geleni yapmaya çalıştım. Sonuç olarak Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı imza süreçleri de tamamlandı. Daha sonrasında kulübe kazandırıldı. Bu konuyla alakalı olarak Beşiktaş’ı yönetenler beni bir kere aramadı. Teşekkür etmedi. Biz Beşiktaş olarak değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bu kulübün değerleri, önemli isimleri bu camianın rol modelleridir. Beşiktaş’ın yararına olacak her işte kulüp olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız” açıklamalarında bulundu.

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