Vincenzo Montella ile altıncı sıraya kadar tırmanan Adana Demirspor'un başarılı stoperi Samet Akaydın, Habertürk TV'ye açıklamalar yaptı. Ayhan Şensoy'un, 27 yaşındaki savunmacıyla yaptığı röportaj şöyle:

Süper lig'de oynadığı futbolla ön plana çıkan bir Adana Demirspor var. Bunun sırrı ne?

"Takım içinde çok güzel bir ortam var. Her maça galibiyet parolasıyla hazırlanıyoruz. Arkadaşlık ve dostluk üst seviyede. Başkanımız da hep yanımızda. İşin tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Antrenmanlardaki pozitif hava maçlara da yansıyor. Bir maçı kazanıyoruz hemen diğerini bekliyoruz. İnşallah bunu devam ettiririz.''

Vincenzo Montella göreve geldikten sonra gerek takımın performansı, gerekse oyuncuların bireysel anlamda geliştiğini gördük. Hoca neleri değiştirdi, neler kattı size?

''Zaten kaliteli bir takımdık. Bu kaliteli takıma bir dokunuş lazımdı. Bize çok şey kattı. Kendi adıma bana çok şey kattı. O'na teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir çalışma isteği var. Onu bize yansıtıyor. Biz de onu görünce şahlanıyoruz. Her antrenmandan ve maçtan önce bizimle ilgileniyor, konuşuyor. Sadece benimle değil herkes ile ilgileniyor. Savunma oyuncusu olduğumuz için maçlardan önce rakibini forvetleri hakkında bilgi veriyor. Rakibin forvetlerine nasıl önlem alacağımızı gösteriyor.

Devre arasında Trabzonspor'a transferin gündemdeydi. O süreçte neler yaşandı?

''Evet, kulübe resmi teklif geldi. İki kulüp arasında görüşmeler oldu. Ancak şartlarda anlaşma sağlanamadı. Kulüp ile 2024 yazına kadar sözleşmem var. Başkanımız hakkımdaki en iyi kararı verecektir. Hayırlısı buymuş, burada devam ediyorum.

Gelecek için neler planlıyorsun?

''Şu an tek düşündüğüm şey Adana Demirspor'un başarısı. İleride en büyük hayalim A Milli takımın formasını giymek. Bunu gerçekleştirmeyi çok istiyorum.''

A Milli Takım için Stefan Kuntz seninle iletişime geçti mi?

''Sportif direktörümüz Gökhan Göktürk ile iletişime geçenler olmuş. Kesin bir şey yok. Ben milli araya kadar performansımı en üst seviyede tutup, haber bekleyeceğim. İnşallah orayı hak ederiz''

Dünya futbolunda örnek aldığın savunma oyuncusu var mı?

''Dünya'da yok ama Türkiye'den Bülent Korkmaz hayranıyım. O'nu hep örnek aldım kendime. Bülent Korkmaz'ı izlerken çok severdim''

Takımda Mario Balotelli gibi dünyaca ünlü bir yıldız var. Saha içindeki katkısını görüyoruz ama saha dışında nasıl bir Balotelli var?

''Mario gerçekten inanılmaz bir insan. Enerjisi çok iyi. İnsanlar dışarıdan bakınca deli sanıyorlar. Tamam deli ama (gülüyor) tatlı delilerden. Takımla uyumu çok iyi. Hiç aksi bir şey yapmadı. Yeri geliyor bize yapmamız gerekenleri söylüyor, örnek oluyor. İçi kıpır kıpır bir insan. Hep kazanmak istiyor. Kazanamadığı zaman sinirleniyor ve bu da dışarı farklı yansıyor. Asla kötü niyetli biri değil.''