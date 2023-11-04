Samet Akaydin'e Kadıköy'de tepki! Gözyaşlarını tutamadı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk ederken müsabakada 3-1 geriye düşen sarı-lacivertlilerde taraftarlar, Samet Akaydin'i protesto etti. Oyundan çıkarken direkt olarak soyunma odasına giden tecrübeli futbolcu gözyaşlarını tutamadı
Giriş: 04.11.2023 - 21:02 Güncelleme: 04.11.2023 - 21:02
Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçında Samet Akaydin'e tepki gösterdi.
Trabzonspor'un gollerinde kritik hatalar yapan Samet Akaydin, 3-0'dan sonra taraftarlardan tepki gördü.
Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü ise Samet Akaydın'a alkışlarla moral verdi.
Samet Akaydin, 74. dakikada oyundan çıktıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı ve doğrudan soyunma odasına gitti.