Trabzonspor´un bir süredir görüşme halinde olduğu 29 yaşındaki forvet oyuncusu Djaniny Tavares Semedo, kente geldi.

Bordo-mavililerin yeni transferi Djaniny Semedo´nun bulunduğu uçak saat 08.30´da Trabzon Havalimanı´na indi. Saat 09.20´de dış hatlar bölümünden çıkış yapan Yeşil Burun Adalı futbolcu, Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı. Semedo, menajeri ve beraberindekiler daha sonra kendilerini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Djaniny Tavares Semedo´nun Trabzon´da yönetimle yapacağı son görüşmenin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.