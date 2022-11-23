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Haberler Dünya Kupası 2022

“Sambacılar" Dünya Kupası'nda sahne alıyor

Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, Katar 2022'deki ilk maçında yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Giriş: 23.11.2022 - 09:55 | Güncelleme: ABONE OL
“Sambacılar

Lusail Stadı'nda yapılacak G Grubu müsabakası, saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İranlı hakem Alireza Faghani yönetecek.

1930'dan bu yana düzenlenen 21 Dünya Kupası'na katılan tek ülke Brezilya, 5 kez şampiyonluğa ulaştı. Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", yıldız futbolcusu Neymar'ın liderliğinde 20 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.

İki takım, Dünya Kupası'nda ikinci kez rakip olacak. 2018 Rusya'da oynanan grup maçını Brezilya 2-0 kazanmıştı.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise İsviçre ile Kamerun kozlarını paylaşacak.

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