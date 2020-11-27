Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta'yı Club Brugge'un istediği iddia edildi. Voetbal24'ün haberine göre; Club Brugge teknik direktörü Philippe Clement, 27 yaşındaki golcü futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor.

Haberde, Belçika ekibinin bu transferi gerçekleştirmek istiyorsa 10 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiği belirtildi. Fenerbahçe, sezon başında Mbwana Samatta'yı Aston Villa'dan 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.