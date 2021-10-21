Sezon başında bonservisiyle Fenerbahçe'den Belçika ekibine transfer edilen Michael Frey ile Fenerbahçe'den kiralık olarak Antwerp'e katılan Mbwana Samatta, Royal Antwerp forması ile eski takımlarına karşı mücadeleye ilk 11'de başladı.

Mücadelenin henüz başında 2. dakikada Samatta, Fenerbahçe ağlarını havalandırırken Antwerp'i 1-0 öne geçirdi. Tanzanyalı yıldız golden sonra sevinç yaşamadı.

Diğer yandan bu gol Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi tarihinde yediği en erken gol olarak kayıtlara geçti.