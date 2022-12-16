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Sam Asghari'den Britney Spears açıklaması: Eşimin yarı çıplak fotoğraf paylaşması hoşuma gitmiyor - Magazin haberleri

Sam Asghari: Eşimin yarı çıplak fotoğraf paylaşması hoşuma gitmiyor

Britney Spears ile 2022'nin haziran ayında evlenen Sam Asghari, eşinin sosyal medya hesadan paylaştığı yarı çıplak fotoğrafları hakkında sessizliğini bozdu

Giriş: 16.12.2022 - 17:51 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Britney Spears, son zamanlarda şarkılarından çok sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla anılıyor.

  • Objektif karşısında yarı çıplak bir şekilde poz veren Spears, fotoğraflarını da takipçileriyle paylaşıyor. ABD'li pop yıldızının eşi Sam Asghari, konuyla ilgili ilk kez düşüncelerini dile getirdi.

  • "KİŞİSEL OLARAK O POZLARDAN HOŞLANMIYORUM"

    Asghari, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Spears'ın yarı çıplak pozlarından hoşlanmadığını açık açık belirtti.

  • "ONUN HAYATINA KARIŞAMAM"

    Kişisel olarak eşinin yarı çıplak çekilen fotoğraflarını yayınlamasını onaylamadığını yazan Asghari, sözlerine "yine de karısının hayatını kontrol edemeyeceğini" ekledi. Sam Asghari, eşinin dünyada bu tür içerik paylaştığı için zorbalığa uğrayan tek kişi olduğunu da satırlarına ekledi. Asghari'nin açıklamasının devamında şu satırlar yer alıyor:

    Kişisel olarak bunları hiç yayınlamamasını tercih ederim. Ama ben kimim ki sürekli mikroskop altına alınmış ve hayatı boyunca kontrol altında tutulmuş birine kısıtlama getireyim.

  • "HERHANGİ BİR REKLAM FOTOĞRAFINDAN DAHA ÇIPLAK DEĞİL"

    Sam Asghari, ayrıca eşinin asla tamamen çıplak göründüğü fotoğraflar paylaşmadığını da savundu. Yani ona göre Spears'ın paylaşımlarının bu kadar abartılması için bir neden yok. Asghari daha önce Spears'ın söz konusu paylaşımları hakkında "Herhangi bir sabun ya da losyon reklamında görülebilecek kadar çıplak pozlar" yorumunu yapmıştı.

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