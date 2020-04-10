25 yaşında başkan oldu

Juan Manuel Aguirre’nin yerine koltuğa oturan Yepez, iş hayatı ve spor yönetimi konusunda ise uzman bir kişi… 3 yıl boyunca Deportivo Quito’nun başkanlığını yapacak olan Yepez’in bu süredece yardımcılığını ise Jorge Mancheno üstlenecek. Başkan takımdaki birçok futbolcudan da yaşça küçük…