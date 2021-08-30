Samanlıkta çıkan yangın Uludağ'daki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Yıldırım ilçesi Balaban Mahallesi'nde, Uludağ eteklerindeki ormanlık alanın yakınında bulunan ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiye müdahalede bulundu.