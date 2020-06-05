Saman yüklü kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasında - ŞANLIURFA

AA

Kamil A. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen saman yüklü kamyon, Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarı'nda virajı alamayarak devrildi.Kamyonun devrilme anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, kaldırımda minibüs bekleyen bir kişinin kaçarak kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulması ve saman çuvallarının etrafa saçılması yer alıyor.Kamyon çekici yardımıyla kaldırılırken, saman çuvalları başka bir araca yüklendi.