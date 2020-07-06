Saman balyası işçilerinin kavurucu sıcaklarda ekmek mücadelesi - TEKİRDAĞ

Hasattan sonra tarlada kalan saplar, makineyle önce 30 kilogramlık balya haline getiriliyor. Balyaların tarladan ahırlara taşınması sezonluk çalışan emekçiler tarafından yapılıyor.İşçiler, sıcağa aldırmadan, sabahtan başladıkları işlerini güneş batana dek sürdürüyor.Sıcaklığın zaman zaman 33 dereceye yaklaştığı günlerde tarlalardaki işçiler, balya tozundan korunmak için başlarına tülbent takarak çalışıyor.İşçiler taşıdıkları her saman balyasına karşılık yaklaşık 1 lira 75 kuruş ücret alıyor.4 kişilik ekip halinde çalışan balyacılar akşama kadar 900 balya taşıyabiliyor.
- "Günde 600-1000 bin balya taşıyoruz"
Balyacılardan Fuat Akyüz, AA muhabirine, sıcaklara rağmen ekmek parası için işlerini yaptıklarını söyledi.İşlerinin oldukça zor olduğunu ifade eden Akyüz, "Havalar çok sıcak oluyor. Bu da bizi zorluyor. Sabah 9-10 gibi taşımaya başlıyoruz. Gece 10-11'e kadar işimiz devam ediyor. İşin durumuna göre 600-1000 balya taşıyoruz." dedi.
Ahmet Yetim de güneşin altında balya taşımanın kolay bir iş olmadığını dile getirdi.Tozdan ve güneşten korunmak için tülbent kullandıklarını anlatan Yetim, şunları kaydetti:
Son günlerde havalar çok sıcak bu da bizi zorluyor. Sıcakta çalışmak yoruyor insanı. 4 kişi çalışıyoruz. 2 kişi traktörün arkasında gelerek balyaları atıyor. 2 kişi de kasadan atılan balyaları düzenliyor. Tarla sahiplerinin isteğine göre bazen açık yerlere, bazen de kapalı alanlara saman yığıyoruz. Kapalı yerlere yığarken zorlanıyoruz. Akşam gün batımından sonra taşımak bizim için daha iyi oluyor. Hava serinlediği için daha rahat taşıyoruz. Havaların durumuna göre 20-25 gün daha çalışacağız.
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