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        Haberler Gündem 3. Sayfa Saman balyalarının altında can verdi

        Saman balyalarının altında can verdi

        Aydın'da 72 yaşındaki Ahmet Tekin, saman balyalarının altında kalarak yaşamını yitirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 23:55 Güncelleme: 11.03.2024 - 23:55
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        Saman balyalarının altında can verdi
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, üzerine devrilen saman balyalarının altında kalan Ahmet Tekin (72) hayatını kaybetti. Olay, saat 19.00 sıralarında Kılavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Ahmet Tekin, iddiaya göre ahırdaki hayvanlarını beslemek için samanlıktan balya indirmek istedi. Bu sırada indirmeye çalıştığı saman yığını Tekin’in üzerine devrildi.

        Tekin’in saman balyalarının altında kaldığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balyaların altından çıkarılan Tekin’in sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Tekin’in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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