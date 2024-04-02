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        Haberler Gündem 3. Sayfa Saman balyalarından 305 kilogram uyuşturucu çıktı

        Saman balyalarından 305 kilogram uyuşturucu çıktı

        Adana'da bir tırda samanların arasına gizlenmiş 305 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:05 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:05
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        Saman balyalarından 305 kg uyuşturucu çıktı
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        Adana İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bir tırı şüphe üzerine durdurdu.

        Polis, "Uzi" ve "Hulk" isimli narkotik köpeklerin de desteğiyle saman yüklü tırda arama yaptı.

        Köpeklerin tepki vermesi üzerine boşaltılan samanların arasına gizlenmiş 12 çuvalda 305 kilogram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü Bilen Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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        #adana
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