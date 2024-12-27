Şam Valisi: İsrail ile bir sorunumuz yok

Şam Valisi: İsrail ile bir arada yaşamak istiyoruz, bir sorunumuz yok
Suriye'de yeni yönetimin iktidarı devralmasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de İsrail-Suriye ilişkileri oldu. HTŞ Lideri Ahmed Şara, Suriye'nin savaşlardan ötürü yorgun olduğunu ve yeni bir savaş hazır olmadığını söyleyerek İsrail ile herhangi bir sorun istemediklerini ifade etmişti. Benzer bir söylem yeni atanan Şam Valisinden geldi. Şam Valisi Mahir Mervan "İnsanlar İsrail'le bir arada yaşamak istiyor, herhangi bir sorunumuz yok. Barış istiyoruz" dedi.
Baas Rejiminin devrilmesinin ardından iktidarı devralan HTŞ ve kurduğu Suriye Geçiş Hükûmeti, İsrail ile ilişkilerin düzelmesinden yana olduklarına ilişkin açıklamalar yapmaya devam ediyor.
Daha önce HTŞ Lideri Ahmed Şara tarafından sıkça dile getirilen İsrail ile barış söylemi bu sefer de yeni atanan Şam Valisi Mahir Mervan tarafından dile getirildi. NPR isimli yayın organına röportaj veren Mervan, "İsrail biraz korku hissetmiş olabilir, bu sebeple Suriye'yi biraz bombaladılar ve ilerlediler. Ancak biz İsrail'le ilgili herhangi bir endişe taşımıyoruz, bizim problemimiz İsrail'le değil." dedi.
Mervan ayrıca Birleşmiş Milletleri Suriye-İsrail ilişkilerinin düzelmesinde aracı olmaya davet etti. Mervan ayrıca İsrail'le bir arada yaşayabileceklerini belirterek "Bir arada yaşamak isteyen insanlar var, barış istiyorlar. Çatışma istemiyorlar." dedi.
Mervan son olarak "Biz barış istiyoruz, İsrail'e düşman olamayız esasen kimseye düşman olamayız." dedi.