Şam Valisi: İsrail ile bir sorunumuz yok

Baas Rejiminin devrilmesinin ardından iktidarı devralan HTŞ ve kurduğu Suriye Geçiş Hükûmeti, İsrail ile ilişkilerin düzelmesinden yana olduklarına ilişkin açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Daha önce HTŞ Lideri Ahmed Şara tarafından sıkça dile getirilen İsrail ile barış söylemi bu sefer de yeni atanan Şam Valisi Mahir Mervan tarafından dile getirildi. NPR isimli yayın organına röportaj veren Mervan, "İsrail biraz korku hissetmiş olabilir, bu sebeple Suriye'yi biraz bombaladılar ve ilerlediler. Ancak biz İsrail'le ilgili herhangi bir endişe taşımıyoruz, bizim problemimiz İsrail'le değil." dedi.

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Mervan ayrıca Birleşmiş Milletleri Suriye-İsrail ilişkilerinin düzelmesinde aracı olmaya davet etti. Mervan ayrıca İsrail'le bir arada yaşayabileceklerini belirterek "Bir arada yaşamak isteyen insanlar var, barış istiyorlar. Çatışma istemiyorlar." dedi. Mervan son olarak "Biz barış istiyoruz, İsrail'e düşman olamayız esasen kimseye düşman olamayız." dedi.