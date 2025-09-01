Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Şam nerede, hangi ülkede? Şam nerenin, hangi ülkenin şehri?

        Şam nerede, hangi ülkede? Şam nerenin, hangi ülkenin şehri?

        Şam, dünyanın en eski yerleşimleri arasında kabul edilir. Sahip olduğu kültürel mirası ve stratejik konumuyla dünyanın dikkatini çeker. Şam'ın konumu Orta Doğu'nun tam kalbidir. Burada başkent olan şehir, sahip olduğu geçmiş ve günümüzdeki yeriyle global anlamda dikkat çeken bir merkez niteliğindedir. Peki Şam nerede? Hangi ülkede yer alıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 16:27 Güncelleme: 01.09.2025 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şam nerede, hangi ülkede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Orta Doğu’da başkent konumunda olan ve en büyük şehirlerden biri olan Şam, köklü tarihiyle de dikkat çeker. Şehrin tarihinin M.Ö. 2. binyıllara kadar uzandığı düşünülür. Şam, dünya üzerinde hâlâ ayakta kalan en eski şehirlerden biridir ve dünyanın dikkatini çeken bir konumdadır. Zaten tarih boyunca da çeşitli medeniyetlerin uğrak noktası olmuştur.

        Şam şehri, özellikle İslam tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Günümüzde Suriye’nin siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi olan Şam, kültürel ve tarihi anlamda önemli bir merkez olmaya devam eder. Günümüzde her ne kadar savaştan dolayı eski özelliğini kaybetmiş olsa da köklü tarihini bünyesinde korur. Peki Şam hakkında hangi bilgiler var? Detaylar yazının devamında…

        REKLAM

        ŞAM NEREDE?

        Şam nerede? Suriye ülkesinin güneybatısında, Lübnan sınırına yakın bir bölgede konumlanır. Barada Nehri vadisi üzerine kurulmuştur. Şam, yer aldığı konum ile tarih boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuştur. Bu anlamda Akdeniz’e ve Ürdün sınırına olan yakınlığı da ilgi görmesini beslemiştir.

        Akdeniz Bölgesi’ne olan yakınlığı Şam’ı antik dönemlerden bu yana stratejik bir merkez hâline getirmiştir. Ayrıca Şam şehri, verimli toprakların bulunduğu Şam Ovası üzerinde yer alır. Bu özelliğiyle tarih boyunca tarım ve ticaret açısından da değerli bir şehir olmayı sürdürmüştür.

        ŞAM HANGİ ÜLKEDE?

        Şam hangi ülkede? Bu şehir Suriye’de yer alır. Ülkenin başkentidir ve en önemli şehridir. Güneybatı tarafında konumlanır. Orta Doğu’da yer alan Şam, Akdeniz’e kıyısıyla göze çarpar. Şam şehri, Suriye’nin siyasi merkezi olmasının yanı sıra ülkenin tarihî ve kültürel hafızasında da önemli bir yer tutar. Tam da bu noktada Şam’ın yalnızca bugün değil, tarih boyunca da ülkenin en önemli yerleşimlerinden biri olduğunu söylemekte yarar vardır.

        REKLAM

        Şam, Suriye ülkesinin başkenti olmakla kalmaz. Bu şehir, aynı zamanda insanlık tarihinin en önemli merkezlerinden biri olarak da bilinir. Önceki dönemlerden bu yana birçok birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu da şehre zengin bir kültürel hazine vermiştir. Günümüzde yaşadığı zorluklara rağmen Şam, geçmişi ve kültürel mirasıyla dünya tarihindeki yerini sürdürür.

        ŞAM HANGİ ÜLKENİN ŞEHRİ?

        Şam hangi ülkenin şehri? Suriye’nin başkenti olan Şam, ülkede yönetim merkezidir. Devlet başkanlığı burada bulunur. Ayrıca çeşitli hükümet kurumları ve bakanlıkların büyük çoğunluğu da buradadır. Ayrıca Şam şehri, eğitim kurumları, kültürel merkezleri ve tarihi yapılarıyla da Suriye’nin merkez noktasında yer alır. Bu yönüyle bakıldığında Şam, yalnızca Suriye’nin idari başkenti değil, aynı zamanda dini merkezi konumundadır.

        ŞAM NERENİN ŞEHRİ?

        Şam nerenin şehri? Suriye’nin başkentidir. Bu şehir, aynı zamanda Şam Valiliği’nin merkez noktasındadır. Tarih sahnesinde Emeviler, Abbasiler, Osmanlılar gibi birçok imparatorluğun önemli şehirlerinden biri olarak görev yapmıştır. Bilhassa Emevi Devleti’nin başkenti olduğu dönemde İslam dünyasının en güçlü merkezlerinden biri olduğu bilgisi vardır. Günümüzde ise Suriye’nin idari merkezi olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra tüm İslam aleminde de kritik bir şehirdir.

        ŞAM HAKKINDA BİLGİLER

        • Şam’ın tarihi M.Ö. 2000’lere kadar uzanır.
        • Bu şehir, dünyanın sürekli yerleşim görmüş en eski şehirlerinden biri olarak beğeni toplar.
        • Antik dönemlerden bu yana ticaret yolları üzerinde yer almıştır. Bu da Şam şehrinin önemini artırmıştır.
        • Şam, Emeviler döneminde İslam’ın siyasi ve kültürel merkezi haline gelmiştir.
        • Söz konusu şehir, Osmanlı Döneminde önemli bir eyalet merkezidir.
        • Şehirde geleneksel el sanatları, ipek dokumacılığı ve bakır işçiliği öne çıkar.
        • Şehrin mutfağı da dikkat çeker. Humus, kebap çeşitleri ve geleneksel tatlılarıyla birçok turistin beğenisini kazanır.
        • Şam, özellikle tarihi yapılarıyla ünlüdür.
        • Şehrin en önemli simgelerinden biri Emeviye Camii’dir. Bu cami, İslam mimarisinin en görkemli eserlerinden biri olarak anılır.
        • Şam’ın dar sokakları, tarihi hanları ve geleneksel evleri göze çarpar ve turistlerin doğrudan dikkatini çeker.

        ŞAM NASIL BİR ŞEHİR?

        • Şam, tarih boyunca önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Bunda özellikle şehrin İpek Yolu üzerinde bulunması kritik olmuştur.
        • Şam şehri, günümüzde sanayi, ticaret ve tarım şehir ekonomisinin temelinde yer alır.
        • Şehirde zeytin, üzüm, tahıl ve pamuk üretimi öne çıkar.
        • Şam’ın nüfusunun yaklaşık 2 milyon civarında olduğu düşünülür.
        • Bu şehir, Suriye’nin en kalabalık merkezlerindendir.
        • Suriye’nin başkenti Şam, farklı etnik ve dini gruplara ev sahipliği yapan bir şehirdir.
        • Bu çeşitlilik, şehrin kültürel yapısını da öne çıkarır.
        • Şam Üniversitesi, Orta Doğu’nun en köklü üniversitelerinden biri olarak göze çarpar.
        • İlgili şehir, Suriye’nin ulaşım ağının merkezinde yer alır.
        • Karayolu ve demiryolu ağlarıyla ülkenin diğer bölgelerine bağlanan bir özelliktedir.
        • Uluslararası havaalanı sayesinde de Orta Doğu’nun birçok noktasına kolayca ulaşım yapılabilir.
        • Savaş öncesinde Şam, turizm açısından büyük ilgi gören şehirlerden biriydi.
        • Özellikle şehrin tarihi çarşıları, hanları, camileri ve dar sokakları turistlerin yoğun ilgini görüyordu.
        • Emeviye Camii, Azem Sarayı ve Şam Çarşısı, şehrin en önemli turistik noktalarındandır ve gelenlere mutlaka görülmesi önerilir.
        • Var olan savaşa rağmen kültürel yapısını korumaya devam eder.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        Eski kulüp başkanı kafede infaz edilmişti! 17 yaşındaki tetikçi konuştu!
        Eski kulüp başkanı kafede infaz edilmişti! 17 yaşındaki tetikçi konuştu!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
        Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        İş insanına otomobilde 4 kurşun!
        İş insanına otomobilde 4 kurşun!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        1250 internet sitesi erişime kapatıldı
        1250 internet sitesi erişime kapatıldı
        Cerny'de işlem tamam!
        Cerny'de işlem tamam!
        AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü!
        AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü!
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Ünlülerin 2025 yazı
        Ünlülerin 2025 yazı
        ABD vizesi için yoğun talep
        ABD vizesi için yoğun talep
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        Habertürk Anasayfa