Sam Neill: Ölümden korkmuyorum
Bir süredir kan kanseriyle mücadele eden oyuncu Sam Neill, ölümden korkmadığını ifade ederek sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu
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'Jurassic Park' ve 'Kızıl Ekim'de canlandırdığı karakterlerle ünlenen ve birçok yapımda yer alan İrlanda asıllı Yeni Zelandalı oyuncu Sam Neill, bir süredir kan kanseriyle mücadele ediyor.
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Australian Story'ye son durumu hakkında bilgi veren, gerçek adı Nigel John Dermott Neill olan Sam Neill, uygulanan kemoterapi tedavisinin işe yaramadığını belirterek yaşamla ölüm arasında gidip geldiğini anlattı.
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"HAZIRLIKLIYIM"
Bir süredir deneysel ilaçlar kullandığını belirten Sam Neill, bunun da sonsuza kadar sürmeyeceğini bildiğini söyledi. Neill "Doktorlarım günün birinde bunların işe yaramayacağını söyledi. Ben buna hazırlıklıyım" diye konuştu.
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"HÂLÂ YAPMAK İSTEDİKLERİM VAR"
Sam Neill, ayrıca "Ölüm beni hiçbir şekilde korkutmuyor. Bundan endişe duymuyorum. Başından beri de korkmadım. Ama rahatsız edici" diye konuştu. 76 yaşındaki oyuncu, neden böyle düşündüğünü de şu sözlerle ifade etti: Sinir bozucu çünkü hala yapmak istediklerim var.
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KANSER OLDUĞUNU AİLE ZİYARETİNDE ÖĞRENDİ
Sam Neill, hasta olduğunu 2022'de ailesini görmek için Yeni Zelanda'ya gittiğinde öğrendi. Oğlu Tim babasının röportaj verdiği Australian Story'ye o haberi nasıl aldıklarını "Doktor aradı ve babama kötü haberi verdi. Yani kanser olduğunu söyledi" diyerek anlattı.
Tim Neill'ın söylediğine göre Sam Neill, telefonu kapattıktan sonra ikisi oturdu ve ağlamaya başladı. O noktada Sam Neill yaşadıklarını ve hissettiklerini şöyle ifade etti: Gerçekten hayatım için mücadele ediyordum. Her şeyin yeni olduğu bir dünyaydı ve bu oldukça endişe verici bir dünyaydı.
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ÖYLE ZAYIFLADI Kİ OĞLU ONA SARILAMADI
Sam Neill anlattığına göre üç ya da dört ay boyunca kemoterapi gördü. O dönemde de çok zayıf düştü.
Oğlu Tim'in anlattığına göre o süreç çok zorluydu. Sam Neill öylesine zayıflamıştı ki oğlu ona sarılamıyordu bile. Anlattığına göre Neill kelimenin tam anlamıyla bir deri bir kemik kalmıştı.
Fotoğraflar: Avalon, Depo
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