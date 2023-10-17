KANSER OLDUĞUNU AİLE ZİYARETİNDE ÖĞRENDİ

Sam Neill, hasta olduğunu 2022'de ailesini görmek için Yeni Zelanda'ya gittiğinde öğrendi. Oğlu Tim babasının röportaj verdiği Australian Story'ye o haberi nasıl aldıklarını "Doktor aradı ve babama kötü haberi verdi. Yani kanser olduğunu söyledi" diyerek anlattı.

Tim Neill'ın söylediğine göre Sam Neill, telefonu kapattıktan sonra ikisi oturdu ve ağlamaya başladı. O noktada Sam Neill yaşadıklarını ve hissettiklerini şöyle ifade etti: Gerçekten hayatım için mücadele ediyordum. Her şeyin yeni olduğu bir dünyaydı ve bu oldukça endişe verici bir dünyaydı.