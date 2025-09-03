Habertürk
        Şam'da patlama meydana geldi

        Şam'da patlama meydana geldi

        Suriye'nin başkenti Şam'da bir araçta meydana gelen patlama sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 23:45 Güncelleme: 04.09.2025 - 00:43
        Şam'da patlama meydana geldi
        Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Şam kent merkezindeki Mezze 86 Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti.

        Patlama sonucunda 1 kişi yaralandı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

