Şam'da bomba yüklü motosiklet patladı: Ölü ve yaralılar var

Şam'da bomba yüklü motosiklet patladı: Ölü ve yaralılar var

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Suriye'nin başkenti Şam'da bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 6 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şam yönetimin resmi haber ajansı SANA’nın İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, akşam saatlerinde Şam’da Seyyide Zeyneb bölgesinde motosiklete yerleştirilen bomba patladı. Meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü 23 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberde, olay yerine polis ve İtfaiye ekipleri ile ambulans araçlarının sevk edildiği ifade edildi. Patlamayı henüz üstlenen olmadı.

AA'nın akrardığı habere göre; Şam'daki Seyyide Zeyneb bölgesinde İran destekli yabancı terörist gruplar yoğun olarak bulunuyor.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.