UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu beşinci haftasında Red Bull Salzburg, Chelsea'yi konuk ediyor.

SAAT: 19.45

HAKEM: Sandro Scharer

STAT: Salzburg

YAYIN: EXXEN, TV 8,5

MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

SALZBURG: Köhn, Dedic, Wöber, Pavlovic, Bernardo, Douath, Seiwald, Kjaergaard, Sucic, Adamu, Okafor

CHELSEA: Kepa, Chalobah, Thiago Silva, Cucurella, Kovacic, Jorginho, Sterling, Pulisic, Gallagher, Havertz, Aubameyang

Bugüne kadar Salzburg ile Chelsea arasında oynanan tek Avrupa kupası maçı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 1-1 sona erdi.

Chelsea, Avrupa kupalarında çıktığı iki Avsturya deplasmanından da galibiyetsiz ayrıldı (1B 1M)

Salzburg, Avrupa kupalarında hiçbir temsilcisini mağlup edemediği ülkeler arasında en fazla İngiliz takımlarına rakip oldu (1B 1M vs Blackburn, 2M vs Manchester City, 2M vs Liverpool & 1B vs Chelsea)

Salzburg, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son yedi maçın tamamında birer gol atarken; turnuva tarihinde bu şekilde daha uzun bir seri yaşayan tek takım Olympiakos (10 maç).

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son iki maçı da 2+ farkla kazanan Chelsea (3-0 vs Milan & 2-0 vs Milan), bu şekilde daha uzun bir seriyi en son Ekim-Kasım 2013'te Jose Mourinho yönetiminde yakaladı (3 maç).