SALT'ın 'Perşembe Sineması'nda son film 'Cranks'

SALT’ın sadece Türkiye’den erişime açık ve ücretsiz olarak sürdürdüğü 'Perşembe Sineması' etkinliği yönetmen Ryan McKenna'nın 'Cranks' 'Sersemler' filmiyle sona eriyor. "Kanada’da hayatın yavaş aktığı, izole şehir Winnipeg’e ithaf edilmiş bir senfoni; bir fotoğraf kitabının estetiğini andıran siyah-beyaz sahneler geçidi" olarak tanımlanan film 26 Kasım 19.00'dan 29 Kasım 23.59'a kadar saltonline.org’da çevrimiçi olarak izlenebilecek.

Cranks [Sersemler] (2019),hamilelik sanrısına kapılmış yaşlı bir kadın, evindeki ışıkları saplantı hâline getirmiş genç bir kadın, sevgili bulabilmek için çocuğu yokmuş gibi davranan bekâr bir anne ya da öfkesinin günden güne tükettiği bir adam gibi karakterlerle az diyaloglu özgün bir hikâye anlatıyor. Bu yalnız karakterleri, 1971 ile 1998 yılları arasında yayımlanmış radyo programı Action Line’ın sunucusu Peter Warren’a yazdıkları acayip mektuplar birbirine bağlıyor.