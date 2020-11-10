SALT'ın Perşembe Sineması'nın "Evde" gösterimlerinde 12-15 Kasım tarihleri arasında 'Many Undulating Things' filmi saltonline.org’da çevrimiçi olarak sinemaseverlerle buluşuyor.

SALT'ın Garanti BBVA Mortgage desteğiyle sürdürdüğü Perşembe Sineması'nın "Evde" gösterimleri devam ediyor. Gösterimlerde 12 Kasım saat 19.00 ile 15 Kasım saat 23.59 arasında Many Undulating Things (İnişli Çıkışlı Birçok Şey) adlı film sinema severlerle buluşacak. Film saltonline.org’da çevrimiçi olarak, ücretsiz izlenebiliyor.

Many Undulating Things (İnişli Çıkışlı Birçok Şey) kentsel değişim tarihinin izinde bugünün Hong Kong’unu keşfe çıkıyor. 156 yıl boyunca Britanya kolonisi olan, 1997’de Çin’in özel idari bölgesi statüsünü alan Hong Kong, yüzyıllardır emperyal güçlerin odağındaki yerlerin başında geliyor. Bölgenin koloni geçmişi ve mevcut kapitalist düzen arasındaki çarpıcı bağlantıları görünür kılmayı amaçlayan yönetmenler Bo Wang ve Pan Lu, kent peyzajı, doğa, kentleşme ve toplumun iç içe geçtiği karmaşık yapıya ışık tutuyor.

Kent topoğrafyasına dair etkileyici görüntüleri bir araya getiren 2019 tarihli belgesel film, güç ağları ve kültür hegemonyasının mimari ve şehir planlama aracılığıyla nasıl dayatıldığını örneklerle gösterirken kentin işlevlerini sorgulayan sıra dışı bir yapım.