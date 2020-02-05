SALT Beyoğlu'nda 'Açık Sinema'

05 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bauhaus okulunun 100. kuruluş yıl dönümüne özel olarak hazırlanan ve dört bölümlü bir sergiyi de kapsayan uluslararası araştırma projesi bauhaus imaginista, SALT Beyoğlu’nda Moving Away [Uzaklarda] bölümüyle sunuluyor.
Yeni bir tasarım anlayışına öncülük eden fikirlerin çeşitli ülkelerdeki uyarlamalarının incelendiği bauhaus imaginista: Uzaklarda. İstanbul sergisine, 12 Şubat-25 Mart tarihlerinde Açık Sinema’da gerçekleştirilecek bir gösterim programı eşlik ediyor. Bauhaus Gösterimleri, Marion von Osten ve Grant Watson’ın küratörlüğünü yaptığı bauhaus imaginista projesi için 2018-2019’da üretilmiş dört filmden oluşuyor.
Sanatçı Wendelien van Oldenborgh’un Two Stones [İki Taş] (2019) filmi, 1930’ların başında Sovyetler Birliği’nde yaşamış, 1950’lerde Hollanda’da toplum hayatının değişiminde etkili olmuş iki kadının; Bauhaus mezunu Alman mimar Lotte Stam-Beese ile Britanya Guyanası doğumlu yazar ve eşit haklar aktivisti Hermina Huiswoud’un çalışmalarını komünist idealler bağlamında irdeliyor.The Body’s Legacies, Part 1: The Objects
Sanatçı Kader Attia’nın “kolonileştirilmiş bedenleri” sorguladığı üçlemesinin ilk filmi The Body’s Legacies, Part 1: The Objects [Beden Mirasları, Bölüm 1: Objeler] (2018),koloni güçleri ya da misyonerler tarafından Batı’ya götürülen ve “etnolojik” olarak sınıflandırılan objelere odaklanıyor.O Horizon
The Otolith Group sanatçı kolektifinin Rubin Museum desteğiyle ürettiği O Horizon [O Uzak Ufuk] (2018),Nobel ödüllü yazar Rabindranath Tagore’nin Hindistan’ın Batı Bengal bölgesinde kurduğu Visva-Bharati okulu ile çevresiyle bütünleşik eğitim ve sanat yaklaşımını konu alıyor.Scenes from the Most Beautiful Campus in Africa
Mimar ve mimarlık tarihçisi Zvi Efrat’ın 2019 yapımı Scenes from the Most Beautiful Campus in Africa [Afrika’nın En Güzel Kampüsünden Görüntüler] filmiyse, Nijerya’daki Ife Üniversitesi’nin (bugün Obafemi Awolowo Üniversitesi) Bauhaus mezunu İsrailli mimar Arieh Sharon’un yönetimindeki bir ekip tarafından yapılan tasarımını ayrıntılandırıyor.
Herkesin katılımına açık Bauhaus Gösterimleri ücretsizdir. Filmler orijinal dilinde Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak gösterilecektir. bauhaus imaginista: Uzaklarda. İstanbul sergisi, 3 Nisan’a kadar SALT Beyoğlu’nda görülebilir.
PROGRAM
12 Şubat Çarşamba, 19.00
Gösterim: Two Stones [İki Taş], 2019
19 Şubat Çarşamba, 19.00
Gösterim: The Body’s Legacies, Part 1: The Objects [Beden Mirasları, Bölüm 1: Objeler], 2018
26 Şubat Çarşamba, 19.00
Gösterim: O Horizon [O Uzak Ufuk], 2018
4 Mart Çarşamba, 19.00
Gösterim: Two Stones [İki Taş], 2019
11 Mart Çarşamba, 19.00
Gösterim: Scenes from the Most Beautiful Campus in Africa [Afrika’nın En Güzel Kampüsünden Görüntüler], 2019
Konuşma: Zvi Efrat (filmin yönetmeni / mimar ve mimarlık tarihçisi)
18 Mart Çarşamba, 19.00
Gösterim: The Body’s Legacies, Part 1: The Objects [Beden Mirasları, Bölüm 1: Objeler], 2018
25 Mart Çarşamba, 19.00
Gösterim: O Horizon [O Uzak Ufuk], 2018
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