Kışın kente çok kar yağdığını ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:

"İlkbaharın gelişiyle doğayla iç içe yaşamaya çalışıyoruz. Yaşadığımız en güzel anları bu ortama sığdırmaya çalışıyoruz. Salördek Ormanları gerçekten çok farklı bir ortam sunuyor. Ormanın içerisinde 6-7 çeşit ağaç türü bulunuyor ve buradaki ağaçlar yeşilin tonlarıyla insanları kendine çekerek doğallığın yanında yaban hayatını bizlerle buluşturuyor."