'Salon Akaretler'in ilk edisyonu

Yeni bir etkinlikle sanatseverler, farklı bir deneyim yaşayacak. Bilgili Holding ve Grid İstanbul'un 'Salon Akaretler', 7 Aralık'a kadar Akaretler'de ziyaretçilerini bekliyor. Güncel sanat ve tasarımları incelerken, bir koleksiyonerin evini ziyaret etme deneyimi yaşatan 'Salon Akaretler', ziyaretçilerine sergideki işlere sahip olma, beğendikleri işleri satın alıp kendi evlerine götürme imkanı sunuyor.

Salon İstanbul'un ilk edisyonunda kırka yakın tasarımcı ve sanatçının eserleri yer alıyor;

Abra Design

Aslı Aydemir

Aslı Şarman

Aylin Varon

Buket Hoşcan Bazman

Cana Özgür

Çağlayan Ekinci Bulut Daedalus

Derin Design

Dila Gökalp

Ela Köseoğlu

Elif Gönensay

Elif Varol Ergen

Errin Kancal

Epson

Gökhan Avcıoğlu

Gökhan Karakuş

Gül Kozacıoğlu Homemade Aromaterapi

İdil İlkin

İkizler Çömlek Atölyesi

İznik Vakfı Çiniler

Lara Kamhi

Lia

Meriç Kara

Meyer Objects

Nejat Satı

Nilüfer Kozikoğlu

Oytun Berktan

Roka Art By Aslı Smith & Serkan Ada

Seray Asker

Studio Timtim

Şule Koç

Uršula Berlot

Yasemin Artut

Yuzu