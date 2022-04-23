Salmonella bakterisi vücutta çeşitli reaksiyonlara sebep olabilir Uzmanlar, çiğ, az pişmiş yumurta, et veya kümes hayvanları, kabuklu deniz ürünleri ve pastörize edilmemiş süt gibi yüksek riskli gıdalar iyice pişirildikten sonra tüketilmesi gerektiği gibi uyarı ve tavsiyelerde bulunmakta. Pandemi etkileri tam olarak geçmemişken Salmonella virüsü insanlarda endişeyle karşılandı. Dünya genelinde en çok araştırılan konuların başında Salmonella virüsü nedir, nasıl bulaşır Salmonella virüsü belirtileri neler gibi sorular var. Tüm bu soruların cevabı haberimizde...