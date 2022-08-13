Salman Rüşdi'ye bıçaklı saldırı: Bir gözünü kaybedebilir

New York Times'a yazılı açıklamada bulunan Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, Hint asıllı yazarın dün geç saatlerde ameliyattan çıktığı ancak hala solunum cihazına bağlı olduğu ve konuşamadığı bilgisini paylaştı.
"HABERLER İYİ DEĞİL" DİYEREK AÇIKLADI
Wylie, "Haberler iyi değil" diyerek yaptığı açıklamada, Salman Rüşdi'nin durumu hakkında "Muhtemelen bir gözünü kaybedecek. Kolundaki sinirler kopmuştu. Bıçak isabet eden karaciğeri de hasar görmüş" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan, Rüşdi'nin halen tedavi altında olduğu UPMC Hamot Surgery Center'da bulunan AA görsel ekibi, Amerikan polisinin halihazırda hastanenin önünden ayrılmadığını ve geniş güvenlik önlemleri aldığını kaydetti.
SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Uzun süredir New York şehrinde yaşayan Salman Rüşdi, dün, Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada 24 yaşındaki Hadi Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.
Biri boynundan olmak üzere 10'dan fazla bıçak darbesi alan Rüşdi, araçla yaklaşık 40 dakika mesafede bulunan UPMC Hamot Surgery Center Hastanesi'ne helikopterle kaldırılarak ameliyata alınmıştı.
SALDIRGAN 24 YAŞINDA: HADİ MATAR
ABD medyasının New York Eyalet Polisine dayandırdığı bilgilere göre, Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için sahneye çıktığı esnada Rüşdi'ye saldıran kişinin, 24 yaşındaki Hadi Matar isimli şahıs olduğu açıklandı.
New Jersey'in Fairview semtinde ikamet ettiği belirtilen Matar'ın, Rüşdi'ye saldırı planı çerçevesinde yaklaşık 7 saat uzaklıkta, New York'un Kanada sınırı yakınlarındaki Chautauqua Enstitüsü'ne gittiği kaydedildi. Rüşdi'yi, biri boynundan olmak üzere yaklaşık 10 kez bıçaklayan Matar'ın konferans salonundan kelepçe takılarak en yakın polis karakoluna götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
Olay yerinde yakalanarak kelepçeli halde en yakın polis karakoluna götürülen Matar'ın New Jersey Fairview'deki evi dün akşam saatlerinde polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerince basılarak, saatlerce arama yapılmıştı.
İRAN'IN DİNİ LİDERİ ÖLÜM EMRİ VERMİŞTİ
1980'lerde yazdığı "Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.
Rüşdi'nin başına ayrıca 3 milyon dolar da ödül konulmuştu.
Hint asıllı bir ailenin oğlu olan Rüşdi', 2008'de Kraliçe II. Elizabeth tarafından şövalyelik unvanına layık görülmüştü.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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