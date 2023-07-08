Salma Hayek'ten sıra dışı kutlama

1 Şurada Paylaş!







Babası Lübnanlı, annesi Meksikalı olan ünlü oyuncu Salma Hayek, Instagram'da 25 milyon takipçi sayısına ulaştı. Hayek, mutluluğunu sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla kutladı.

2 Şurada Paylaş!







"GÜZEL ZAMANLARI SUDA DANS EDEREK KUTLAMAYI SEVİYORUM"



İddialı bikinisiyle havuza daldığı anları paylaşan Salma Hayek, "İnanamıyorum, 25 milyon takipçi! Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Favori fotoğrafınız bikinili olduğu için burada hepiniz için bir bikini egzersiz rutini paylaşıyorum. Egzersiz yapmaktan nefret ediyorum ama güzel zamanları suda dans ederek kutlamayı seviyorum. Tüm desteğiniz ve sevginiz için çok mutluyum ve minnettarım" ifadelerini kullandı.

3 Şurada Paylaş! BORNOZLU KUTLAMA



Salma Hayek, ayrıca Instagram'da 24 milyon takipçiye ulaştığında da bornozlu şekilde dans ederek kutlama yapmıştı. Oyuncu, "24 milyon takipçi, gülümsemek için 24 milyon neden... Bana destek verdiğiniz için 24 milyon kez teşekkürler" demişti.

REKLAM

4 Şurada Paylaş! "BİKİNİLİ FOTOĞRAF PAYLAŞMAKTAN UTANMIYORUM"



Öte yandan geçtiğimiz yıl bikinili fotoğraf paylaşmayı özgürleştirici olarak açıklayan ünlü oyuncu, "Kilo vermem ve geçen senenin sonuna doğru bikini giyebilmek için egzersiz yapmam gerekiyordu. Bu kadar fazla fotoğraf çektiğim için mutluyum, hiç utanmıyorum" demişti.

5 Şurada Paylaş! "İNSANLAR ARTIK ÇOK SIKILDI"



Salma Hayek, "İnsanlar artık çok sıkıldı ve bu yüzden onlar için biraz ara vereceğim. Artık her gün bikini giydiğimi düşünüyorlar. Hayır, bu öyle değil!" ifadelerini kullanmıştı.



Fotoğraflar: Instagram