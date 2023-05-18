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Haberler Dünyadan Salma Hayek'ten bornozlu kutlama - Magazin haberleri

Salma Hayek'ten bornozlu kutlama

Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, Instagram'da 24 milyon takipçiye ulaşmasını bornozlu şekilde dans ederek kutladı. Hayek, "24 milyon takipçi, gülümsemek için 24 milyon neden. Hepinize teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı

Giriş: 18.05.2023 - 11:37 | Güncelleme: ABONE OL
Salma Hayek'ten bornozlu kutlama - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Hollywood'un yıllara meydan okuyan isimlerinden olan Salma Hayek, Instagram'da 24 milyon takipçiye ulaştı. Hayek, bornozlu şekilde dans ederek kutlama yaptı.

Dans ettiği anları Instagram hesabından yayınlayan 56 yaşındaki oyuncu, "24 milyon takipçi, gülümsemek için 24 milyon neden. Bana destek verdiğiniz için 24 milyon kez teşekkürler" dedi.

Hayek'in videosu 9 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Meksikalı oyuncunun geçtiğimiz günlerde paylaştığı bikinili bu fotoğrafı da hayranlarından yoğun ilgi görmüştü.

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