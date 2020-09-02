Daha önce hiç estetik yaptırmadığını belirten Salma Hayek, bir röportajında "Botoks yaptırmak istedim aslında" diyerek, "Yaptıracağım için çok heyecanlıydım çünkü bunu daha önce hiç yaptırmamıştım. Ne olacağını görmek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu, uygulama sonrası yan etkilerin geçmesi için yeterli zamanı olmadığından dolayı bu kararından vazgeçmek zorunda kaldığını dile getirmişti.