Meksikalı oyuncu Salma Hayek, yaptığı paylaşımla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Sosyal medya hesabından Türk Bayrağı yayınlayan Hayek, "Mutlu bağımsızlık günü" ifadelerini kullandı.

Hayek'in paylaşımı Türk takipçilerinden büyük ilgi gördü.