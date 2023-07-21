Salma Hayek sırrını açıkladı

Salma Hayek, katıldğı bir podcast yayınında genç kalma sırrını açıkladı. Hayek, Kelly Ripa'nın 'Let's Talk Off Camera' adlı programında güzellik rutinini anlatırken hiç botoks yaptırmadığını ifade etti.

"Garip bir meditasyon metodu geliştirdim ve geliştirmeye de devam ediyorum. Saatlerce yapabiliyorum çünkü böylece zamanı hissetmiyorsunuz ve çok eğlenceli" diyen Salma Hayek, zihnini tamamen boşaltmasını sağlayan farklı bir meditasyon türü uyguladığını anlattı.