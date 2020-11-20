"SEN BİZİM EVİMİZSİN"

Hayek, 2009 yılında nikah masasına oturduğu Fransız iş insanı François Henri Pinault ve kızı Valentina Paloma ile birlikte havuzda çekilen karelerini paylaştı.

Oyuncu, paylaşımına, "Hayatımı böylesine harika ve sıra dışı bir insanla paylaşacağımı en büyük düşlerimde bile hayal edemezdim. Sen bizim gücümüzsün, ben bizim esin kaynağımızsın, sen bizim evimizsin" notunu düştü.

54 yaşındaki Hayek'in gönderisine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.