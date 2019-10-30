Hayek, bu paylaşımın ardından iki saat sonra ise yaptığı yanlışı düzelten bir başka pozunu paylaştı. Bu kez yanında gerçekten de bir kaplumbağa vardı. Paylaşımına, "Kaplumbağasız yanlış pozu paylaştığını" belirten bir not da yazan Hayek'e takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.