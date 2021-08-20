Hayek, kendisine teklif geldiğinde babaanne rolü verileceğini düşündüğünü söyledi.

Filmde küçük bir rol teklif edileceğini düşünen ancak 'Eternals'ın lideri 'Ajak'i canlandıran 54 yaşındaki yıldız, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Şoke olmuştum. 50'li yaşlarınızda çok sevdiğiniz bir yönetmenin sizi arayıp 'Süper kahraman olacaksın.' dediğini hayal edin.