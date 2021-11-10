"EVDE 20 TANE HAYALET YAKALADIĞINI SÖYLEDİ"

14 yaşındaki kızı Valentina'nın korkmaması için hayalet avcısı tuttuğunu dile getiren ünlü oyuncu, "Bunun gerçek olmadığını bildiğim halde, psikolojik açıdan onun rahatlaması için bu yolu seçtim. Hayalet avcısı evde 20 tane hayalet yakaladığını ve onlardan kurtulmaya çalıştığını, fakat birinin ısrarla ayrılmadığını söylemişti." ifadelerini kullandı. Hayek, bu sözleriyle herkesi kahkahaya boğdu.

"Hayalet Avcıları"; Commodore 64 için yazılmış bilgisayar oyunu, filmi ve müzikleriyle, dönemin pop kültür ikonlarından sayılır.