"BİRLİKTE YATIYORUZ"

Baykuşu ile birlikte televizyon izlemeyi sevdiğini söyleyen Hayek, birlikte meditasyon yaptığını hatta eşi şehir dışındayken birlikte yattıklarını belirtti.

54 yaşındaki oyuncu, "Kering ile televizyon izlerken çok eğleniyorum. Odanın içinde uçuyor ve bazen kafama ya da televizyona konuyor. Ne izlediğimizi gerçekten umursamıyor, ama bu birkaç yıldır devam ediyor. Her şeyi birlikte izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.