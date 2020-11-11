54 yaşındaki oyuncu Salma Hayek, koronavirüs salgınına karşı korunmak ve gerekli tedbirleri almak için elinden geleni yapıyor.

Defalarca koronavirüs testi yaptıran Hayek, o anları "Bunu yaptım. Artık bıktım" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Oyuncunun paylaşımı, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.