Hayek, geçtiğimiz günlerde de 2009 yılında nikah masasına oturduğu Fransız iş insanı François Henri Pinault ve kızı Valentina Paloma ile birlikte havuzda çekilen karelerini paylaşmıştı.

Oyuncu, paylaşımına "Hayatımı böylesine harika ve sıra dışı bir insanla paylaşacağımı en büyük düşlerimde bile hayal edemezdim. Sen bizim gücümüzsün, ben bizim esin kaynağımızsın, sen bizim evimizsin" notunu düşmüştü.