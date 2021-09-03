"BABAANNE ROLU TEKLİF EDECEK SANDIM"

Öte yadnan son dönemde yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Hayek, geçtiğimiz günlerde kadrosunda kendisinin de yer aldığı yeni dönem filmi 'Eternals' filmindeki rolü hakkında konuşmuştu.

Hayek, kendisine teklif geldiğinde babaanne rolü verileceğini düşündüğünü söylemişti. Filmde küçük bir rol teklif edileceğini düşünen ancak 'Eternals'ın lideri 'Ajak'i canlandıran ünlü oyuncu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Şoke olmuştum. 50'li yaşlarınızda çok sevdiğiniz bir yönetmenin sizi arayıp 'Süper kahraman olacaksın' dediğini hayal edin.