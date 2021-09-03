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Salma Hayek 55 yaşında: Yeni maceralara hazırım! - Magazin haberleri

Salma Hayek: Yeni maceralara hazırım!

Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, 55. yaşını ailesiyle birlikte çıktığı tatilde kutladı. Doğum günlerinde paylaştığı mayolu pozlarını gelenek haline getiren Hayek, bu yıl ki karesinde, "Yeni maceralara hazırım!" ifadelerini kullandı

03.09.2021 - 13:09 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 1993 yılında Antonio Banderas ile birlikte 'Desperado' filminde rol alarak kariyerinde zirveyi gören Salma Hayek, 55. yaşına girdi.

  • HAYRANLARINDAN TEBRİK MESAJI

    Doğum gününü ailesiyle birlikte çıktığı bir tatil beldesinde kutlayan Hayek, mavi mayosuyla objektif karşısına geçti. Verdiği pozu Instagram hesabından yayınlayan ünlü yıldız, paylaşımında kendisine mutlu yıllar diledikten sonra, "Yeni maceralara hazırım!" ifadelerini kullandı.

    Mayolu pozuyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Salma Hayek'e çok sayıda tebrik mesajı geldi.

  • GELENEK HALİNE GETİRDİ

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hayek, doğum günlerinde paylaştığı mayolu pozlarını bir gelenek haline getirdi. Ünlü yıldız, 54. yaş gününde de bu karesini paylaşmıştı.

  • Salma Hayek, bir gün sonra da sarı mayo ve ona uygun renkte beline bağladığı pareosuyla poz vermişti.

  • "BABAANNE ROLU TEKLİF EDECEK SANDIM"

    Öte yadnan son dönemde yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Hayek, geçtiğimiz günlerde kadrosunda kendisinin de yer aldığı yeni dönem filmi 'Eternals' filmindeki rolü hakkında konuşmuştu.

    Hayek, kendisine teklif geldiğinde babaanne rolü verileceğini düşündüğünü söylemişti. Filmde küçük bir rol teklif edileceğini düşünen ancak 'Eternals'ın lideri 'Ajak'i canlandıran ünlü oyuncu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    Şoke olmuştum. 50'li yaşlarınızda çok sevdiğiniz bir yönetmenin sizi arayıp 'Süper kahraman olacaksın' dediğini hayal edin.

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