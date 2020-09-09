Tekirdağ'da, cuma akşamı merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'ndeki Güneş Parkı'nda, iddiaya göre parkta arkadaşlarıyla oynayan A.B.'nin yanına gelen bir çocuk, "Burada biz oturmak istiyoruz, biz sallanmak istiyoruz" diyerek tartışmaya başladı.
Çocuklar arasında çıkan kavgayı çevredekiler sonlandırdı. Çocuklardan biri eve gidip durumu anlattığı ablası A.G,. bir süre sonra parka gelip o sırada arkadaşlarıyla birlikte oturan A.B.'ye sandalye fırlattı, ardından otururken yumruk ve tekme atarak saldırdı.
PARKTAKİLER KADINI UZAKLAŞTIRDI
DHA'da yer alan habere göre aldığı darbelerle yere yığılan A.B.'nin yanına parkta bulunanlar gitti. Parktaki vatandaşlar çocuğu darp eden A.G.'yi uzaklaştırdı. Çocuğun A.G. tarafından darbedilme anları çevredeki bir güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.
ÇOCUĞUN ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Darbedilen çocuğun eve gelip olayı anlattığı annesi Derya B., oğlunu hastaneye götürüp, darp raporu aldı. Derya B., darp raporu ve oğlunun dövülme anlarının bulunduğu görüntülerle polis ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, A.G.'den şikayetçi oldu.
Oğlu darp edilen anne Derya B., savcılığa giderek şikayette bulundu.
"OĞLUMA ÇOK KÖTÜ ŞİDDET UYGULADI"
Derya B., olayın cuma akşama olduğunu belirterek, "Oğlum arkadaşlarıyla parka gitti. Yanına 10 yaşındaki bir çocuk geliyor ve 'burada biz oturmak istiyoruz, biz sallanmak istiyoruz' diyor. Oğlum da diyor ki, şu an biz sallanıyoruz sıranı bekle. Çocuk onu iteliyor ve hakaret ediyor. Oğlum da buna karşılık çocuğu iteliyor ve hakaret etmemesini söylüyor. Sonrasında beraber karşılıklı kavga ediyorlar. Oğlum ona vuruyor, o da oğluma vuruyor sonra ayırıyorlar çocuklar onları.
"OĞLUMUN KAFASINA SANDALYE VURUYOR"
Çocuk eve gidip ablasına haber veriyor. Bu sırada benim oğlum parkta durumdan habersiz arkadaşlarıyla oturuyor. Ablası birden yukarıdan geliyor ve sorgusuz sualsiz çocuğumu dövmeye başlıyor. Oğluma çok kötü şiddet uyguluyor. Oğlumun kafasını sandalyeye vuruyor, yerden yere vuruyor. Yüzüne yumruklar ve tekmeler yağdırıyor. Sonra da kafasını tekrardan yere vuruyor. Millet bunu ayırıyor. Oğlumu orada tehdit ediyor ve onu tekrar döveceğini, bunun daha bir başlangıç olduğunu söylüyor" dedi.
"OĞLUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"
Oğlunun olaydan sonra gece uyurken kabuslar gördüğünü söyleyen Derya B., "Ben bu olaydan sonra hemen o akşam şikayetçi oldum. Olayı karakola arz etti. Darp raporu aldık. Yaşı çok küçük olduğu için tutanak tuttular oğluma. Yaşı küçük olduğu için ifadesini alamıyorlardı, savcılığa sevk ettiler. Uzmandan darp raporu alıp, geçici raporla beraber bunu savcılığa gönderdik. Savcılık görüntüleri istedi. Bu kadın hakkında soruşturma başlatılacak, darptan dolayı. Bu olaydan sonra oğlumun psikolojisi çok bozuldu" diye konuştu. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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